Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

12.10.2022 14:12
Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gelen Kahramanmaraş haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afşinbey Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Araçta ve araç içerisindekilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemleri için emniyete götürülen 5 şüpheliden O.C'nin 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Araçtaki 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı, O.C. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Tragger, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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