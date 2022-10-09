Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

09.10.2022 23:14
Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Gelen Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

M.K. (42) idaresindeki 46 P 6105 plakalı otomobil ile H.İ.A. (20) yönetimindeki 46 ACH 306 plakalı otomobil, Alimpınar Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, otomobillerde yolcu konumundaki İ.A. (14) ile L.K. (36) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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