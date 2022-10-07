Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta öğrenciler Atatürk Anıtı'nda çevre düzenlemesi yaptı - Son Dakika
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Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta öğrenciler Atatürk Anıtı'nda çevre düzenlemesi yaptı

07.10.2022 10:28
Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta öğrenciler Atatürk Anıtı'nda çevre düzenlemesi yaptı

Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir grup gönüllü öğrenci, Atatürk Anıtı'nda bakım onarım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir grup gönüllü öğrenci, Atatürk Anıtı'nda bakım onarım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam eden bir grup öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstünü boyayıp, kaidenin olduğu alanda çevre düzenlemesi yaptı.

Okul Müdürü Hakan Kılıç, gazetecilere, öğrencilerin kendisine gelerek her gün önünden geçtikleri Atatürk Anıtı'na bakım yapmak için talepte bunduğunu söyledi.

Öğrencilerin isteğini memnuniyetle karşıladığını, ilgili mercilerden izin aldıklarını ve gerekli malzemelerin temin edildiğini anlatan Kılıç, iki gün süren çalışmalar sonucunda anıtın, Atatürk'ün maneviyatına daha yakışır hale getirildiğini aktardı.

Öğrencilerin talepleriyle anıtta bakım ve onarım çalışması yaptıklarını hatırlatan Kılıç, "Öğrencilerimiz kendi teklifleriyle gelip anıtta bakım onarım yapmak istediklerini belirttiler. Bizler de uygun gördük, yıpranan anıtın atamıza ve şehrimize yakışır bir hale gelmesi için malzeme tedarik ettik, öğrencilerimiz de işe koyuldular. Cumhuriyet çocuklarına yakışır bir davranış gösterdikleri için öğrencilerimizle gurur duyduk." diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerden Abdulkadir Taş, okul servisiyle anıtın etrafından geçerken, büstün bakıma ihtiyacı olduğunu düşündüklerini ve yaptıkları girişimler sonucu bakım çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Serdar Yıldız da, arkadaşlarıyla beraber böyle bir faaliyette bulunmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kahramanmaraş, Cumhuriyet, Elbistan, Güncel, Son Dakika

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