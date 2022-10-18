Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

18.10.2022 02:58
Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş haberler: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Elbistan- Göksun kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki 2 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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