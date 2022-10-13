Plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir aracı durduran ekipler, yapılan aramada 486 gram toz esrar, 2 gram kubar esrar ile 3 gram metamfetamin ve bir sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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