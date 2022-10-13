Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

13.10.2022 19:28
Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş yerel gündem haberine göre Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Narlı Mahallesi girişinde önlem aldı.

Plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir aracı durduran ekipler, yapılan aramada 486 gram toz esrar, 2 gram kubar esrar ile 3 gram metamfetamin ve bir sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.N ve M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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