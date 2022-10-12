Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'taki tapu sorunu belediye ile kooperatif işbirliğiyle çözüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'taki tapu sorunu belediye ile kooperatif işbirliğiyle çözüldü

12.10.2022 16:11
Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'taki tapu sorunu belediye ile kooperatif işbirliğiyle çözüldü

Kahramanmaraş yerel gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaklaşık 30 yıldır devam eden tapu tahsisi sorunu, Afşin Belediyesi ile Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi'nin işbirliğiyle çözüldü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaklaşık 30 yıldır devam eden tapu tahsisi sorunu, Afşin Belediyesi ile Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi'nin işbirliğiyle çözüldü.

Kentteki özel bir restoranda gazetecilere açıklamalarda bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Yeşilevler Bölgesi'nde yaklaşık 30 yıldır yaşanan tapu tahsis sorununu çözdüklerini söyledi.

Kısa bir süre içerinde 358 hak sahibine tapularının teslim edileceğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Yeşilevler Bölgesi'nde 30 yıllık bir tapu sorunu vardı. Gece kondu önleme bölgesinde kentsel dönüşümü sağlamak için güzel bir proje yapılmıştı. Afşin'in ilk apartmanları o bölgede yapılmış ve vatandaşlarımız uygun şartlarda daire sahibi olmuşlardı. Fakat geldiğimiz süreçte mülkiyet soruları ve kamulaştırma sorunları nedeniyle hak sahiplerine dairelerin tapuları verilememişti. Bu bölgedeki tapu sorununu Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi ile birlikte çözüme kavuşturmak için çalışmaya başladık. Arşiv araştırmaları yapıldı ve daha önce davaya sunamadığımız belgeleri gün yüzüne çıkarttık. Geldiğimiz süreçte çok şükür yaklaşık 62 dönümlük bir arazide 358 daireyi kapsayan bir bölümün sorunları çözdük. Bunların bir kısmını 2018'de çözmüştük ve hak sahiplerine tapularını vermiştik. Geldiğimiz süreçte de geriye kalan 31 dönümlük kısmın sorunlarını çözdük ve tapu verecek aşamaya getirdik. İnşallah 358 hak sahibine Kasım ayı içerisinde tapularını takdim edeceğiz."

Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Taşkale de Afşin Belediyesiyle işbirliğiyle 30 yıllık tapu sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Güven'e teşekkür eden Taşkale, yıllardır tapularını alamayan vatandaşların bugünü beklediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Taşkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'taki tapu sorunu belediye ile kooperatif işbirliğiyle çözüldü - Son Dakika

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