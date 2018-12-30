Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Güne Kar ile Uyandı

Kahramanmaraş Güne Kar ile Uyandı

46 dakika önce

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava Kahramanmaraş'ta da etkili olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş Güne Kar ile Uyandı, System.String[]
Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava Kahramanmaraş'ta da etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Yağan kar özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken, kent beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen bazı çocuklar az da olsa karın keyfini çıkarmaya çalıştı. Trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı Büyükşehir Belediyesi kar küreme araçları hazır bekliyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Kar, Kahramanmaraş, Güncel
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