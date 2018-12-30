Kahramanmaraş Güne Kar ile Uyandı

Kahramanmaraş güne kar ile uyandıKAHRAMANMARAŞ - Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava Kahramanmaraş'ta etkili olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş güne kar ile uyandı



KAHRAMANMARAŞ - Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava Kahramanmaraş'ta etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezine sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Yağan kar özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken, kent beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen bazı çocuklar azda olsa karın keyfini çıkarmaya çalıştı. Trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı, Büyükşehir Belediyesi kar küreme araçları hazır bekliyor.

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