Açıklamada, "Kahramanmaraş Afet Çalışma Gruplarımız tarafından tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde devam edilmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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