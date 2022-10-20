Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

20.10.2022 22:04
Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 5,28 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kahramanmaraş Afet Çalışma Gruplarımız tarafından tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde devam edilmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Depremin ardından ilçe merkezinde çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı görüldü.

Pazarcık'ta öğlen saatlerinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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