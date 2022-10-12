Son dakika haberleri! Çocuklar damda oynarken yangın çıkarttı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çocuklar damda oynarken yangın çıkarttı

12.10.2022 16:20

Son dakika haberi: Çocuklar damda oynarken yangın çıkarttı Kahramanmaraş'ta müstakil bir evin damında çıkan yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Çocuklar damda oynarken yangın çıkarttı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta müstakil bir evin damında çıkan yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Girne Caddesi üzerinde bulunan evin damında çıktı. Oyun oynayan çocukların çıkarttığı yangında damda bulunan eşyalar kısa süre içerisinde tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı.-

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çocuklar damda oynarken yangın çıkarttı - Son Dakika

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