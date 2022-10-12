Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı.-

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Çocuklar damda oynarken yangın çıkarttı - Son Dakika

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