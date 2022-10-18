Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan merhum şair ve yazar Bahaettin Karakoç ile mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil 'in eserleri, memleketleri Kahramanmaraş 'ta hoparlörden vatandaşlara dinletildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Hoparlörden Bahaettin Karakoç ve Nuri Pakdil'in eserleri dinletildi - Son Dakika

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