Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde S.N (33) ile M.D (41) isimli şahısların üzerinde 486 gram toz esrar, 2 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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