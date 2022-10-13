Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

13.10.2022 15:30
Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş habere göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde S.N (33) ile M.D (41) isimli şahısların üzerinde 486 gram toz esrar, 2 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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