Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

10.10.2022 20:54
Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş habere göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler F.K, E.Y, S.B, İ.Y. ve M.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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