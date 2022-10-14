KAHRAMANMARAŞ - Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, son yolculuğuna uğurlandı

14.10.2022 12:01

Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in cenazesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in cenazesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlanan şehit Sert'in naaşı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katılımıyla gerçekleştirilen Kahramanmaraş'taki karşılama töreninin ardından, helallik alınmak üzere helikopter ile Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Baba Şahap ve anne Nuran Sert ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek görevlileri teselli etti.

Şehit Sert'in naaşı, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında Hocazade Camisi'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajının okunmasından sonra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile protokol üyeleri, baba Şahap Sert ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Kürşat Sert'in naaşı, Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

???????Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Biter, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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