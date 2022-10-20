KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM), 14 Ekim'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla açılan ve " Sezai Karakoç'a Saygıyla" temasıyla düzenlenen, 210 yayınevi, 350 şair ile yazarın katıldığı fuar, çeşitli etkinlik ve aktivitelerle devam ediyor.

Fuarda, Kitap Sindirme Yöntemi konulu konferansta kitapsever gençlerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, burada yaptığı konuşmada, her iş gibi kitap okumanın da bir yönteminin olduğunu dile getirdi.

İyi bir kitap okuyucusu olabilmek için çeşitli yöntemlerin olduğuna değinen Şen, şunları kaydetti:

"Şimdi her şeyin bir yönetimi var. Bu yöntemlere uymazsak, uygulamazsak o işler güzel olmuyor. Kitap okuyoruz ama aklımızda bir şey kalmıyor. Okuyoruz yüzde 1,3 ile 5'i aklımızda kalıyor. Halbuki neden yüzde 80 ile 90'ı aklımızda kalmasın. Hadi yüzde 70'i kalsın. Niye yarısı kalmasın. O bile yok. Neden? Bir, yanlış yaşıyoruz, bir de yanlış okuyoruz. Doğru ve sindirerek okumanın ondan sonra da konuya tam vakıf olmanın ön şartları var, ondan sonra da şartları var. Ön şartlar yerine getirilmezse şartları yerine getirmeye çalışsanız da bir işe yaramaz. Önce ön şartları yerine getireceğiz. İyi okuma için dört tane ön şart var. İyi beslenmek, düzenli uyumak, spor yapmak ve iyi dinlenmek. Bunlar ön şartlar. Bu ön şartları yerine getirmezseniz bu saatten sonra söyleyeceklerim hiçbir işe yaramıyor."

Bir kitabı okumaya başlamadan önce okuyucunun, yazarı iyi bir şekilde incelemesi gerektiğini ifade eden Şen, daha sonra kitabın arka kapağında yer alan yazılı alanın okunması gerektiğini belirtti.

Kitap okumanın bir at yarışı olmadığını dile getiren Şen, okuyucunun kitaptan faydalanabilmesi için düşünerek ve anlayarak okuması gerektiğini ve not almasının önemli olduğunu dile getirdi.

Etkinlik, Şen'in, gençlerin kitaplarını imzalaması ve hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.