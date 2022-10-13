??????? Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki A.C'nin 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş haberi! Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika