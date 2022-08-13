Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

13.08.2022 07:16
Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş bölgesinden gelen habere göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan depremle ilgili yapılan açıklamada, saat 06.50'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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