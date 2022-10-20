Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe mevkiinde saat 14.34'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe mevkiinde saat 14.34'te yerin 8.31 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin İğdeli mevkiinde saat 14.34'te yerin 5.6 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş haberi! Kahramanmaraş'ta 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika