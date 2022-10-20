Kahramanmaraş haberi! Kahramanmaraş'ta 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş haberi! Kahramanmaraş'ta 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

20.10.2022 15:17
Kahramanmaraş haberi! Kahramanmaraş'ta 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kahramanmaraş gündem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe mevkiinde saat 14.34’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe mevkiinde saat 14.34'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe mevkiinde saat 14.34'te yerin 8.31 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin İğdeli mevkiinde saat 14.34'te yerin 5.6 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş haberi! Kahramanmaraş'ta 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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