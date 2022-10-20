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Kahramanmaraş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş haberi! Kahramanmaraş'ta 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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