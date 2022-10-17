Pompalı tüfekle vurulan genç kurtarılamadı - Son Dakika
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Pompalı tüfekle vurulan genç kurtarılamadı

17.10.2022 13:36

- Pompalı tüfekle vurulan genç kurtarılamadı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

- Pompalı tüfekle vurulan genç kurtarılamadı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Olay, Ahmet Karacabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, Cuma Ali T. boynundan vuruldu. Kanlar içinde kalan genç, otomobille kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cuma Ali T.'nin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Elbistan'a Akbayır Mahallesi'nde toprağa verildi.

Polis ekipleri, olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlattı. Cadde üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ve KGYS kameralarını inceleme altına alınan polis ekipleri, olayın her iki tarafından toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda silaha da el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Sorguları süren şahısların, işlemlerinin akabinde Elbistan Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Karacabey, Cuma Ali, Elbistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle vurulan genç kurtarılamadı - Son Dakika

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