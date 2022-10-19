Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı - Son Dakika
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Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı

19.10.2022 12:58
Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı

Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, tırın patlayan lastiğini değiştirmek isteyenlere otomobilin çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, tırın patlayan lastiğini değiştirmek isteyenlere otomobilin çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

A.O. yönetimindeki 27 AGT 001 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunun Necip Fazıl Tüneli girişinde, lastiği patladığı için yol kenarına alınan tıra müdahale eden 4 kişiye çarptı.

Kazada F.T, H.Ü, M.T. ve İ.K. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.T. ve H.Ü'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan sürücü A.O, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı - Son Dakika
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