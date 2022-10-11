Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kuryelerine yönelik yürütülen operasyonda, D.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramada 4 bin 914 adet satışı yetkili makamların iznine bağlı sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.K. tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
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