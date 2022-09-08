Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta 'arazi' kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (2)

TARTIŞMANIN NEDENİ KEÇİ AHIRI

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3 kişinin öldüğü olayla ilgili iddiaya göre, akraba olan aileler arasında yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi. Yapılacak ahırın evine yakın olmasından dolayı karşı çıkan Durdu K. (57), tartışma büyüyünce av tüfeğiyle mahallenin eski muhtarı İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz, Ayşe Dağ ile 4 kişiye ateş ettikten sonra kaçtı.Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde Durdu K., yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.