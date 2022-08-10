Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

10.08.2022 08:26
Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kahramanmaraş haberleri... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Vahit B. idaresindeki 46 AAC 127 plakalı otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki 06 CCS 766 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Edebali Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mustafa B'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki D.Y, M.F.K, M.S.B, E.B, N.N.B, Ö.F.B yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı Bir ailenin yok olduğu evdeki cenazeler morga kaldırıldı Bir ailenin yok olduğu evdeki cenazeler morga kaldırıldı baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti (2) baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti (2)
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:49 Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki rögarlar sağanak yağış nedeniyle patladı! Skandal görüntüler oluştu
07:46 İranlı hayranı ile evlenmişti! Nihat Doğan'ın düğününde bir maganda, kalabalığın ortasında havaya peş peşe ateş etti
08:00 Coinbase 1.1 milyar dolar zarar etti
00:38 13 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak
00:22 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili 'caiz değil' açıklaması geldi
08:14 Gültekin Uysal, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda KKTC'den sporcu olmamasını eleştirdi
00:11 Dövdüğü karısına darp raporu yazan sağlıkçıları da darp etti
23:59 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa futbola başladığı kulübe döndü
23:54 Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi
23:02 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 6'lı masadaki ortağı Kılıçdaroğlu hakkında konuştu: Adaylık talebi olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 08:35:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş