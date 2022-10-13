Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen noktada toprağa gömülü vaziyette patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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