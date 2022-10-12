Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin il genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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