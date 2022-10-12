Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor

12.10.2022 16:10
Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş haberlerine göre Kahramanmaraş Belediyesi ekipleri, yollarda yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Belediyesi ekipleri, yollarda yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin il genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Pazarcık ilçesinde Yumaklıcerit Mahallesi içerisinde ulaşım konforunu olumsuz etkileyen 2 kilometrelik yolda asfalt çalışması yaptı.

Mahalle sakinleri çalışmalarından ötürü Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Çocuklar damda oynarken yangın çıkarttı Son dakika haberleri! Çocuklar damda oynarken yangın çıkarttı Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'taki tapu sorunu belediye ile kooperatif işbirliğiyle çözüldü Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraş'taki tapu sorunu belediye ile kooperatif işbirliğiyle çözüldü
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:19:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement