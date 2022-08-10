Kahramanmaraş haberleri... Kahramanmaraş'taki aile faciası - Son Dakika
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Kahramanmaraş haberleri... Kahramanmaraş'taki aile faciası

10.08.2022 11:46
Kahramanmaraş haberleri... Kahramanmaraş'taki aile faciası

Kahramanmaraş haber... Kahramanmaraş'ta cinnet getiren oğlu tarafından eşi ve 2 çocuğuyla birlikte öldürülen polis memuru Mehmet Özyürek için Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta cinnet getiren oğlu tarafından eşi ve 2 çocuğuyla birlikte öldürülen polis memuru Mehmet Özyürek için Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Polis memuru Mehmet Özyürek'in bayrağa sarılı tabutu morgdan alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet bahçesinde düzenlenen törende polis memuru Özyürek'in özgeçmişi okundu. İl Müftüsü tarafından yapılan duanın ardından yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı törende polis memuru Özyürek, ailesi ile birlikte defnedilmek üzere Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesine götürüldü.

Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile kent protokolü katıldı.

Dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Burak Özyürek, evlerinin damında intihar girişiminde bulunduğu sırada kendisini vazgeçirmek isteyen babası polis memuru Mehmet (51), annesi Hacer (45), ağabeyi Furkan (25) ve kardeşi Talha Özyürek'e (10) babasına ait silahla kurşun yağdırmış, Burak Özyürek ise daha sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son vermişti.

Olayda, anne Hacer ile ağabey Furkan ve kardeşi Talha ile olayı gerçekleştiren Burak Özyürek hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan baba Mehmet Özyürek ise kaldırıldığı Sular Akademi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Aile fertleri için Onikişubat ilçesinin Önsen Mahallesinde cenaze töreni düzenlenecek. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş haberleri... Kahramanmaraş'taki aile faciası - Son Dakika

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