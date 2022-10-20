Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri | Kahramanmaraş'ta depremde panik anları kamerada - Son Dakika
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Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri | Kahramanmaraş'ta depremde panik anları kamerada

20.10.2022 20:36

Edinilen Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ta depremde panik anları kamerada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçede panik havası oluştu.

Kahramanmaraş'ta depremde panik anları kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçede panik havası oluştu. Vatandaşlar sokaklara çıktı, depremi anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinin Salmanıpak bölgesi oldu. Saat 20: 14'te yerin 5,28 km altında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak ölçüldü. Gündüz saatlerinden beri onlarca artçı sarsıntıların yaşandığı ilçede son kaydedilen bu deprem halkta paniğe neden oldu.

Yaşanan depremin ardından sarsıntıyı hisseden Pazarcıklılar ise, panik içinde evlerinden çıktı. Tekrar deprem olma ihtimalinden korkan vatandaşların bazıları araçları ile trafiğe çıktı.

Deprem anı bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremde kimi vatandaşlar depremi hissettiğini belirtirken kimi vatandaşların da depremi hissetmediğini söyledi.

Meydana gelen deprem sonrası bölgede her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri | Kahramanmaraş'ta depremde panik anları kamerada - Son Dakika

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