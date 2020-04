KAHRAMANMARAŞ Hafif ticari araçta 350 kilo çalıntı 'kablo' ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Hafif ticari araçta 350 kilo çalıntı 'kablo' ele geçirildi: 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 350 kilo çalıntı kablo ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Türkoğlu ilçesinin Tahtalıdere Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında devriye gezen jandarma ekipleri, hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. M.T. (45), M.E. (39) ve H.E.'nin (15) bulunduğu aracın arkasındaki 350 kilo enerji nakil hattı kablosunu fark eden ekipler, kabloyu nereden aldıklarını sorması üzerine 3 kişi çelişkili ifadeler verdi. Bunun üzerine ekipler şüphelileri gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen M.T., M.E. ve H.E. suçlarını itiraf ederek kabloyu Tahtalıdere Mahallesi'ndeki sulama kuyularından çaldıklarını söyledi. Şüphelilerin sorgularının devam etttiği bildirildi.