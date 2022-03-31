Kahramanmaraş halk ekmek büfelerinde ekmek Ramazan'da 1.6 liradan satılacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş halk ekmek büfelerinde ekmek Ramazan'da 1.6 liradan satılacak

31.03.2022 17:27
Kahramanmaraş halk ekmek büfelerinde ekmek Ramazan'da 1.6 liradan satılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerin Ramazan ayı boyunca büfelerden 1.6 liraya sunulacağını bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerin Ramazan ayı boyunca büfelerden 1.6 liraya sunulacağını bildirdi.

Güngör, Dulkadiroğlu ilçesindeki Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret ederek, işletmedeki çalışmaları denetledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla üretim bandında 50 personelin aralıksız çalıştığını belirten Güngör, hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

Güngör, fabrika kapasitesini geliştirici yeni malzemeler aldıklarını ve Ramazan boyunca fabrikanın tam kapasite çalışacağını aktardı.

Vatandaşların yaklaşan Ramazan ayını tebrik eden Güngör, "Günde 80 bin ekmek üreteceğiz. 80'e yakın halk ekmek satış noktamızdan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Ekmek fiyatlarımız Ramazan ayı boyunca da 1,60 kuruştan devam edecek. Tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Öte yandan belediye olarak 20 binin üzerinde aileye düzenli olarak destek sağladıklarını belirten Güngör, günlük 5 bin ekmeğin de ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş halk ekmek büfelerinde ekmek Ramazan'da 1.6 liradan satılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş halk ekmek büfelerinde ekmek Ramazan'da 1.6 liradan satılacak - Son Dakika
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