Kahramanmaraş Hava Sahası İha'ların Uçuşuna Kapatıldı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti öncesi güvenlik önlemleri kapsamında, 22-23 Şubat 2019 tarihlerinde il genelinde İnsansız Hava Araçları'nın uçuşuna yasak getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti öncesi güvenlik önlemleri kapsamında, 22-23 Şubat 2019 tarihlerinde il genelinde İnsansız Hava Araçları'nın uçuşuna yasak getirildi.
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kamu düzeni, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla 22 Şubat 2019 günü saat 08.00'den 23 Şubat 2019 günü saat 23.59'a kadar Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun, her çeşit insansız hava aracının uçurulması yasaklanmıştır" denildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:50 Kaynak: İHA
Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek
Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu
Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor