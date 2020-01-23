Kahramanmaraş Havalimanı'na "Erişilebilirlik Belgesi" verildi. Kahramanmaraş Havalimanımızla birlikte Türkiye'de Erişilebilirlik Belgesi alan havalimanı sayısı 21'e yükseldi.



DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hareket kabiliyeti kısıtlı misafirlerimizin yolcu dostu uygulamalardan engelsiz faydalanmaları ve daha rahat erişim sağlayabilmelerine yönelik yapılan denetimler sonucunda Kahramanmaraş Havalimanımıza Erişilebilirlik Belgesi verildi' ifadesini kullandı.



Kahramanmaraş Havalimanımızla birlikte Erişilebilirlik Belgesi alan havalimanı sayısı 21'e yükseldi. Ayrıca 39 havalimanımız da Engelsiz Havalimanı belgesine sahip bulunuyor. - İSTANBUL