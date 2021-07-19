Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta da farklı noktalarda kurulan hayvan pazarlarında besiciler ile alıcılar arasında kurban pazarlıkları renkli geçiyor.
Besicilerden Erdoğan Kar, pazarda yoğunluk yaşandığını belirtti.
Vatandaşların ibadet için kurbanını aradığını anlatan Kar, satışlardan memnun olduklarını söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Hayvan pazarlarında arife günü hareketliliği - Son Dakika