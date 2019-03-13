Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Hırsızlıktan Tutuklandı, 'Adam Öldürdüm' Dedi

Kahramanmaraş Hırsızlıktan Tutuklandı, 'Adam Öldürdüm' Dedi

1 saat önce

Hırsızlıktan tutuklandı, 'Adam öldürdüm' dediKahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan K. (19), kendisini görüntüleyen gazetecilere, Cinayet var, adam öldürdüm dedi.

Hırsızlıktan tutuklandı, 'Adam öldürdüm' dedi

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan K. (19), kendisini görüntüleyen gazetecilere, Cinayet var, adam öldürdüm dedi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir eve 26 Şubat'ta giren 2 kişi, duvarda asılı televizyonu aldıktan sonra, kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, televizyonu, hırsızlıktan kaydı olan Hasan K.'nin arkadaşı F.D. (16) birlikte çaldığını tespit etti. Şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Hasan K., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek televizyonun kendi evinde olduğunu söyledi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hasan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine konuldu.

Hasan K., hastaneden çıkışta gazetecilerin Televizyonu neden çaldın, bir şey söyleyecek misin sorusuna Cinayet var, adam öldürdüm dedi.

Televizyon sahibine teslim edilirken, F.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: DHA

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