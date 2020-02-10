Kahramanmaraş hisarcıklıoğlu: 10 sene sonra istihdama yılda 1, 5 milyon kişi katılacak - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu: 10 sene sonra istihdama yılda 1, 5 milyon kişi katılacak (2)

İŞ DÜNYASI İLE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

TOBBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) iş dünyası ile istişare toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan KMTSO başkanı Serdar Zabun, global konjonktürde ve iş yapma biçimlerinde yaşanan değişimlerin ticaret ve sanayi odalarının sunduğu hizmetlerin de aynı ölçüde farklılaşmasına yol açtığını söyledi. Zabun, "Bu manada iş dünyasının global dünya pazarında üretim ve ticaret savaşları ile oluşan küresel iş atmosferine ve büyüyen teknolojik gelişmelere uyumunu desteklemek amacıyla, üyelerimize çok çeşitli bir yelpazede hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Öncelikli hedefimiz; üretimi, ihracatı, kurumsallaşma ve markalaşmayı teşvik etmek suretiyle insanımıza daha modern bir yaşam standardı sağlamaktır" dedi.

RAKAMLAR AÇIKLANDIĞINDA SON ÇEYREKTEKİ YÜZDE 5'LİK BÜYÜMEYİ GÖRECEĞİZ

Daha sonra konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu ise, İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl Türkiye'nin en büyük 1000 kuruluşunu açıkladığını, 10 sene önce Kahramanmaraş'tan listede 11 firma varken, bugün listede 25 firmanın bulunduğunu belirterek bunun da Kahramanmaraş ekonomisinin 10 senede yüzde 100 büyüdüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin de bir değerlendirmesini yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, "2019 zor bir seneydi 2018'in Ağustos ayından itibaren. Ama son birkaç aydır, hele son çeyrekte ekonomide bir toparlanma başladığını gördük ki, inşallah rakamlar açıklandığı zaman göreceğiz ki 2019'un son çeyreğinde yaklaşık bir yüzde 5'lik büyümeyi bizim klasik ortalama büyümemizi göreceğiz. Bu gelecek için bize umut vaat ediyor. Ekonomi yönetimi muhakkak ekonomideki reformların sürdürmesi lazım. Özel sektör olarak bizler de üretime istihdama, yatırıma ve ihracata muhakkak devam etmeliyiz. Risklere değil, fırsatlara odaklanmalıyız. Fırsatlara ne kadar odaklanırsak bu devrede kendisini hazır hisseder, yarın ekonomi açıldığı zaman o kadar sahada avantajlı olacağız. İçeriye değil, dışarıya odaklanmalıyız. 2020'de de temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz" dedi.