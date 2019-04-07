Kahramanmaraş Hurman Çayı'nda Mahsur Kalan Koyunu Öğretmen Kurtardı
1 saat önce
Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyunu öğretmen kurtardıKahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyun, suya giren öğretmen Ali Kürtül tarafından kurtarıldı.
Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyunu öğretmen kurtardı Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesindeki Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyun, suya giren öğretmen Ali Kürtül
tarafından kurtarıldı.
Olay, Afşin'e bağlı Tanır
Mahallesi'nde meydana geldi. Pikniğe giden öğretmen Ali Kürtül, iddiaya göre, koyun sesi duydu. Sesi takip eden Kürtül, Hurman Çayı'nda koyun gördü. Hızla akan çayın kenarına kadar gelen; ancak kayalıklardan çıkamayan koyunu kurtarmak için Ali Kürtül, suya girdi. Buz gibi suda kurtarılmayı bekleyen koyunu kucağına alıp, kenara çıkaran Kürtül, çağırdığı mahalle sakinlerine teslim etti. Sırılsıklam olan Ali Kürtül, Sanırım 1- 2 gün burada kalmış; çünkü çok bitkin ve ayakta duracak hali yoktu. Ben de koyunu bu durumda görünce hemen suya girip, kucağıma alıp çıkardım daha sonra da mahalleliye teslim ettim dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:13 Kaynak: DHA
Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
Son Dakika! AK Parti'den Seçimlerle İlgili Yeni Açıklama: 38 İlçede Tüm Oylar Sayılsın
AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle
Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak