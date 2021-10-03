Üye Girişi
Kahramanmaraş Huzurevi'nin gitarist sakini turneye çıkmak istiyor - Son Dakika

Kahramanmaraş Huzurevi'nin gitarist sakini turneye çıkmak istiyor

03.10.2021 12:41
Kahramanmaraş Huzurevi'nin gitarist sakini turneye çıkmak istiyor, System.String[]

Geçmişte bazı ünlü sanatçıların gitaristiyken oğlunu kaybeden ve girdiği bunalım sonucu yatağa bağımlı olmasının ardından yerleştirildiği Kahramanmaraş'taki huzurevinde müzikle hayata bağlanan Neşat Dinçer (68), bestelediği 22 şarkıyla Türkiye'deki huzurevlerinde konser vermek istiyor.

Geçmişte bazı ünlü sanatçıların gitaristiyken oğlunu kaybeden ve girdiği bunalım sonucu yatağa bağımlı olmasının ardından yerleştirildiği Kahramanmaraş'taki huzurevinde müzikle hayata bağlanan Neşat Dinçer (68), bestelediği 22 şarkıyla Türkiye'deki huzurevlerinde konser vermek istiyor.

Aynı zamanda meslektaşı olan 28 yaşındaki oğlunun çıkan bir yangında yanarak yaşamını yitirmesi sonrasında hafızasını kaybeden ve Kocaeli'de gördüğü tedavinin ardından Kahramanmaraş Huzurevi'nde yeniden hayata tutunan Dinçer, son 4 ayda sözü ve müziği kendisine ait yeni 22 şarkı besteledi.

İlerlemiş yaşına rağmen gitarını elinden bırakmayan ve huzurevinde boş zamanlarını beste yaparak değerlendiren Dinçer, seslendirdiği şarkılarla arkadaşlarının sevincine ve hüznüne ortak oluyor.

Dinçer, bestelediği şarkıları satmayı ve elde edeceği geliri de Türkiye'nin çeşitli illerindeki huzurevlerine turne düzenleyerek kullanmayı hedefliyor.

Neşat Dinçer, AA muhabirine, çocukluk döneminde memleketi Gaziantep'te bir enstrüman çalabilmeyi öğrenmek için tekniker olarak Edip Akbayram'ın orkestrasında çalışmaya başladığını söyledi.

Bu süreçte tanıştığı Yurdaer Doğulu sayesinde gitar çalmayı öğrendiğini ve ardından düğün salonu ve eğlence mekanlarında sahne aldığını belirten Dinçer, bir süre sonra İstanbul'a gittiğini belirterek, " Ahmet Kaya, Semiha Yankı, Ali Rıza Binboğa ve Neşe Karaböcek gibi birçok ünlü sanatçıyla çalışma fırsatı buldum." dedi.

Dinçer, her şey yolunda giderken çıkan bir yangında oğlunun yaşamını yitirdiğini ve hafızasını kaybettiğini ifade ederek, Kocaeli'de rehabilitasyon merkezlerinde gördüğü tedavi sonrası Kahramanmaraş'a gönderildiğini dile getirdi.

Tekerlekli sandalye ile geldiği Kahramanmaraş Huzurevi'nde tekrar hayata tutunmayı başardığını ve son 4 ayda sözü müziği kendisine ait 22 şarkı bestelediğini anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"6-7 sene elime gitar almamıştım. Kocaeli'de Elif Birol diye bir müzik öğretmenimiz vardı. O getirip gitarı verdi. O zaman sanki elimde bir süpürge vardı. Gitarı süpürge gibi hissediyordum. Sonra biraz uğraştım ve onunla tekrar kendime gelmeye başladım. Sonra beni Gaziantep'e gönderin dedim ama orada yer olmadığı için Kahramanmaraş'a gönderildim. Burada büyük bir sevgi gördüm. Büyük bir yardım aldım. Şu anda eskisi gibi değilim ama burada arkadaşlarıma çalıyorum eğlendiriyorum. Gitar çalıyordum ama bu seferde geceleri bir uykusuzluk başladı bende. Uykusuz gecelerimi değerlendirmek için sözleri birbirine eklemeye başladım. Sonra onları müzik yaptım. Öylece 22 şarkıyı kayıt altına aldım. Şu anda bana ait 22 şarkım var. Bunu tabii ki yorumcu arkadaşlar dinleyip değerlendirirse beni çok memnun ederler."

Dinçer, huzurevine ziyarete gelen birçok Bakan ve milletvekilleri için mini konserler verdiğini ve alkış aldığını ifade ederek, eski günlerde olduğu gibi seyirci karşısına çıkmayı çok istediğini dile getirdi.

Uykusuz gecelerinde beste yaptı

Beste yapmanın gitar çalmak veya şarkı söylemek kadar kolay olmadığını aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Beste yapmak bambaşka bir olay mutlaka bir ilham gerekiyor. Eski günlere dalıyorsun. Geçmişe gençliğe oradan bir iki söz alıyorsun yeni yaşandıklarına bakıyorsun ve yeni bir ilham geliyor. Gece uykusuz kaldığım zaman hep bunları düşündüm. O yüzden şu ana kadar 22 tane şarkı yaptım ve besteledim. Eğer yorumcular ilgi duyar da okursalar buradan gelen para ile Türkiye'deki huzurevlerine gidip konserler vermeyi isterim. Bütün idealim bu. İnşallah böyle bir şey olursa huzurevlerinde benim gibi arkadaşlara bir saat de olsa morallerini değiştirirsem benim için çok büyük bir mutluluk olur."

Arkadaşlarına konserle moral veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da yaklaşık 5 yıldır misafir ettikleri Dinçer'in huzurevindeki arkadaşları için moral kaynağı olduğunu belirtti.

Dinçer'in sağlığının her geçen gün daha da iyiye gittiğini ve bu durumun diğer misafirlere de pozitif yansıdığını ifade eden Kaya, "İlk geldiği günlerde yaşadığı sıkıntılar en az onun kadar bizleri de etkiliyordu. Bu süreçte arkadaşlarımız kendisiyle birlikte getirilen ve depoya emanete alınan gitarını ona vermeyi teklif ettik ve onu gitarıyla buluşturduk. İlk önce tekrar çalmaya sonra arkadaşlarına konser vermeye başladı. Şimdi de besteler yapıyor. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da onu desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Huzurevi, Türkiye, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Huzurevi'nin gitarist sakini turneye çıkmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu 12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak 12:03 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde 11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
11:10 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek 09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi 23:11 Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi

Son Dakika Haberleri
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu
12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş         
12:43
Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var         
11:44
Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü         
11:16
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor         
10:53
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 12:51:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Huzurevi'nin gitarist sakini turneye çıkmak istiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement