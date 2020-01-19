Kahramanmaraş huzurlu kentler arasında - Son Dakika
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Kahramanmaraş huzurlu kentler arasında

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir önceki yıla oranla suç sayısı yüzde 5.6 azaldı.

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Kahramanmaraş'ta bir önceki yıla oranla suç sayısı yüzde 5.6 azaldı.


Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte geçen yıl 20 bin 25 olay yaşandı. Hırsızlık suçlarında yüzde 13 azalma olduğu öğrenildi.


Geçmiş yıllarda sürekli yükseliş gösteren cinayet sayılarında düşüş yaşandı. İl geneli polis sorumluluk alanında cinayet sayısı 5 yılın en alt seviyesine geriledi. 2015 yılında 14, 2016 yılında 17, 2017 yılında 19, 2018 yılında 22 cinayet işlenen Kahramanmaraş'ta bu sayı 2019'da 12'ye düştü. Kent merkezinde bu sayı 2018'de 15 iken, 2019'da 7'ye düştü.


Uyuşturucu ile mücadelede operasyon sayısı artarken, kullanıcı sayısı azaldı. 2018 yılında 925 olan kullanıcı sayısı, 2019 da 860'a geriledi. 2018'de uyuşturucu ticareti kapsamında 165 kişi tutuklandı, bu sayı 2019'da 174'e yükseldi.


2018 yılında trafik kazalarda 38 kişi hayatını kaybetti. 2019 yılında bu sayı 20'ye düşerek yüzde 47 azalma oldu. Trafik kazalarında yaralı sayısında ise yüzde 13 azalma oldu.


Suçun temelini teşkil eden kabahat ihlalleri ile denetimler ve cezalar yüzde 40 artırıldı. Huzur uygulaması sayısı artırılarak, sadece GBT sorgusunda 5 bin 128 aranan şahıs yakalandı. Çarşı ve mahalle bekçileri devreye girerek, sokaklar kontrol altına alındı. Bekçiler 371 aranan şahsı sokakta yakaladı ve 103 olaya suçüstü müdahale etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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