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Kahramanmaraş'ı fırtına vurdu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ı fırtına vurdu

16.01.2022 15:27

Kahramanmaraş'ı fırtına vurdu Geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle otomobil camı patladı, çöp konteynırları devrildi, ağaç dalları koptu Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle bazı otomobillerin camları patladı, çöp konteynırları ve tabelalar devrildi.

Kahramanmaraş'ı fırtına vurdu

Geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle otomobil camı patladı, çöp konteynırları devrildi, ağaç dalları koptu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle bazı otomobillerin camları patladı, çöp konteynırları ve tabelalar devrildi.

Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kent güne güneşli bir havaya uyanmasına rağmen, Kuzey-Batı yönünden etkili olan fırtına saatte 60 km hıza yükseldi. Fırtına nedeniyle Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir binadan sıva parçasının düşmesi nedeniyle otomobilin arka camı patladı.

Yine aynı mahallede ve çevre mahallelelerin yüksek kesimlerde etkili olan fırtına nedeniyle birçok çöp konteynırı ve giysi kumbaraları devrildi. Bazı iş yerlerinin tabelaları da yerinden çıkarken, yaşanan olumsuzluklara rağmen her hangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kentin merkezi konumundaki noktalarında ise soğuk hava ve fırtına nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmamaya gayret etti.

Durakta otobüs bekleyen bir anne ve oğlunun ise soğuk havadan korunması kameraya yansıdı. Anne üşüyen oğlunun ellerini ısıtması ve kucağına sarması görüntülere yansıdı.

Şehir merkezindeki bazı bölgelerde ise ağaç dalları koparak etrafa saçıldı.

Önceki yıllarda Kahramanmaraş'ta fırtınanın daha çok şiddetli olduğunu ifade eden Uğur Bayraktar, "Malum her yıl olduğu gibi bu yıl da kentimizde şiddetli fırtına var. Geçtiğimiz yıllarda çatılardaki enerji panelleri düşerdi. Bu yıl çok fazla zayiat vermedi, belediyelerimiz ve kamu kuruluşlarımız vatandaşlarımızın imdadına yetişiyor" dedi.

Savaş Lale ise, "Bir sıva parçasını düşmesi ile otomobilin camı patladı ve bin lira masraf oluştu. Allah bu tür olayların beterinden saklasın" dedi.

Yaşanan olumsuzluklara karşı vatandaşların zaruri ihtiyaçları haricinde sokağa çıkmamaları belirtildi.

Kahramanmaraş'ı fırtına vurdu
Kahramanmaraş'ı fırtına vurdu
Kahramanmaraş'ı fırtına vurdu

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Kahramanmaraş, Otomobil, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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