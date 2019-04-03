Kahramanmaraş'ı Kelebekler Bastı

Kahramanmaraş'ta kelebeklerin göçü, trafikte seyir halindeki sürücüleri ve vatandaşları şaşırttı.

Kahramanmaraş'ta kelebeklerin göçü, trafikte seyir halindeki sürücüleri ve vatandaşları şaşırttı.



Kahramanmaraş, Kayseri ve Adana çevre yolu üzerinde uçuşan kelebekler, renkli görüntülere neden oldu. Karayolunda zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatan kelebeklerin, göçmen kelebekler olduğu öğrenildi.



Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bilimsel adı Vanessa Cardui olan kelebekler, Kuzey Yarımkürenin tamamı, Afrika ve Avustralya kıtaları olmak üzere küresel olarak yaygın dağılış gösteriyor.



Türkiye'nin tüm illerinde bulunduğu ifade edilen bu kelebeklerin, deniz seviyesi ile 3 bin metre arasındaki yükseltilerde uçtukları, Mart ve Kasım arasında 3 veya 4 kuşak üremekte oldukları, kış aylarında sıcak ülkelere göç ettikleri öğrenildi.



Son günlerde Kahramanmaraş'ta görülen diken kelebeğinin kültür bitkilerine zirai açıdan hiçbir zararı bulunmadığını belirten Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, "Kelebekler şu anda göç durumundadır. İlimizde vatandaşlar tarafından da yoğun bir ilgi gören bu kelebekler, en son yaklaşık 6 yıl önce bu şekilde görülmüştü. İlerleyen günlerde göç devamı olarak diğer illerimizde de görülebilir. Bu şekilde sıcak ülkelere göç edeceklerini düşünüyoruz. Muhtemelen Afrika'da göçlerini tamamlayacaklar ve yaşamlarını orada sürdürecekler" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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