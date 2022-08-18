Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı

18.08.2022 22:02
Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta pazar yerinde pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta pazar yerinde pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesindeki bir pazar yerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan pazar esnafı F.B., Ü.K. ve A.E. arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine F.B. aracından çıkarttığı silahla tartıştığı 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından aracıyla kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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