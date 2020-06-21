Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü İnci'den veda mesajı - Son Dakika

Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Adana İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, veda mesajı yayımladı.

İnci, 29 Ekim 2016 tarihinde Kahramanmaraş'ta göreve başladığını ve yaklaşık 4 yıllık görev süresince kentin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını belirtti.

Devlet yönetiminde kurumların kalıcı, kişilerin geçici olduğunu unutmadan devlete sadakatle hizmet ettiklerini kaydeden İnci, şunları kaydetti:

"Her daim halkın içinde halkımızdan biri olmaya gayret gösterdik. Bu gayretimizin karşılığını Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin bize olan teveccühü ile aldık. Her daim desteklerini yanımda hissettiğim siz değerli dostlarıma müteşekkirim. Hizmet etmekten mutluluk duyduğum sizlere bugün veda ederken Türk polis teşkilatı, şahsım ve ailem adına sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu bir ömür geçirmenizi temenni ederim. Hakkım sizlere helal olsun, sizler de hakkınızı helal ediniz."