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Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2021 15:51
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öksüz, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Öksüz, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" adlı fotoğrafını oyladı.

Oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Öksüz, fotoğrafların hepsinin birbirinden ilginç ve güzel olduğunu ifade ederek, "Bu fotoğraflara bakarken insan o karelerde kendisinden bir şeyler buluyor. Bu da gerçekten sanatsal anlamının yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

Öksüz, haber kategorisinde sağlıkçıların aşı yapmak için aştığı karlı yolların görüntülenmesinin kendisini çok etkilediğini belirterek, "Biz bu dönemde gerçekten sağlıkçılara müteşekkiriz. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Çünkü nasıl çalıştıklarını, ne kadar fedakarlık yaptıklarını biliyorum." İfadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Öksüz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Öksüz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Öksüz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

İl Sağlık Müdürü, Kahramanmaraş, Ali Atmaca, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Öksüz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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