8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un fuar alanına gelmesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un fuarı gezmesi
Stantlarda sergilenen kitaplar
Altun'un kitap imzalaması
Altun tarafından kaleme alınan "Küresel Belirsizlik Çağında İstikrarlaştırıcı Güç Türkiye" kitabı KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında "Küresel Belirsizlik Çağında İstikrarlaştırıcı Güç Türkiye Konferansı"na katıldı.
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - İletişim Başkanı Altun 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katıldı - Son Dakika