KAHRAMANMARAŞ - İletişim Başkanı Altun 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katıldı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - İletişim Başkanı Altun 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katıldı

14.10.2022 16:08

8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un fuar alanına gelmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un fuarı gezmesi Stantlarda sergilenen kitaplar Altun'un kitap imzalaması Altun tarafından kaleme alınan "Küresel Belirsizlik...

8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un fuar alanına gelmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un fuarı gezmesi

Stantlarda sergilenen kitaplar

Altun'un kitap imzalaması

Altun tarafından kaleme alınan "Küresel Belirsizlik Çağında İstikrarlaştırıcı Güç Türkiye" kitabı KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında "Küresel Belirsizlik Çağında İstikrarlaştırıcı Güç Türkiye Konferansı"na katıldı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - İletişim Başkanı Altun 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katıldı - Son Dakika

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