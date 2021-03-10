Kahramanmaraş'ın 2023 yılı için ihracat hedefi 5 milyar dolar - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın 2023 yılı için ihracat hedefi 5 milyar dolar

10.03.2021 13:13
Kahramanmaraş'ın 2023 yılı için ihracat hedefi 5 milyar dolar, System.String[]

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, kentten 130 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, "Bu yılki hedefimiz, ihracatımızı yüzde 20 artırarak 1 milyar dolara ulaştırmak.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, kentten 130 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, "Bu yılki hedefimiz, ihracatımızı yüzde 20 artırarak 1 milyar dolara ulaştırmak. 2023'te ise 5 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Balcıoğlu, Kahramanmaraş'ın ve KMTSO'nun ekonomik ve ticari faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 2 bin sanayi tesisi bulunduğunu, 380 şirketin 130 ülkeye ihracat yaptığını, yıllık dış ticaret hacminin 2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Ülke geneli üretimde iplikte yüzde 35, metal mutfak eşyalarında yüzde 60, kumaş ve çimentoda yüzde 10, elektrikte yüzde 8'lik paya sahip olduklarını vurgulayan Balcıoğlu, kuyumculuk ve kadın ayakkabısında Türkiye ikincisi olduklarını, İSO ilk 1000'de 26 şirketlerinin bulunduğunu anlattı.

Balcıoğlu, Türkiye kırmızı biber üretiminin yüzde 60'ını, kağıt üretiminin yüzde 20'sini tek başına Kahramanmaraş'ın yaptığını kaydederek, dondurmada yakaladıkları başarılardan bahsetti.

Kentin sanayileşmeyi başarırken kültürünü korumayı ihmal etmediğini, yaşam alanları ile sanayi bölgelerini birbirinden ayırırken göçmen konusunu örnek bir şekilde çözdüğünü dile getiren Balcıoğlu, "Salgına rağmen ekonomik büyümesini sürdüren kent, kendisine daha büyük hedefler belirledi. Şehir ekonomisindeki büyümenin artık bir sıçrama noktasına geldiği bu dönem, kentin geleceği için özel bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

"Kahramanmaraş sanayi değil aynı zamanda bir ihracat şehri"

Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş'ın potansiyelinin henüz çok gerisinde olduğunu belirterek, bir sanayi kenti olan şehrin büyük bir turizm, tarım ve tabii kaynak potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Sahip oldukları deneyim, üretim gücü ve ticari yetenekle salgın sürecinde de büyümeyi başardıklarını kaydeden Balcıoğlu, "Ancak bu başarıyla övünmüyor aksine yetinmekten bile imtina ediyoruz." diye konuştu.

Balcıoğlu, kentin sadece sanayi değil aynı zamanda ihracat şehri olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın döneminde 855 milyon dolarlık ihracata imza attık. İhracatımız salgından elbette etkilendi ancak, yaptığımız çalışmalarla son derece hızlı bir şekilde uyum sağladık ve olumsuz etkileri minimize etmeyi başardık. Bu yılki hedefimiz, ihracatımızı yüzde 20 artırarak 1 milyar dolara ulaştırmak. 2023'te ise 5 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Çok büyük bir güvenle söylüyorum ki, artık kabımıza sığmıyoruz. Acilen yeni bir yatırım yerine ihtiyacımız var."

"Kahramanmaraş turizmin merkezi olacak"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Balcıoğlu, kentte işsizlik değil eleman eksikliği bulunduğunu belirterek, halihazırda istihdamın 160 bin olduğunu söyledi.

Balcıoğlu, "Şu an şehrimizde özellikle meslek sahibi eleman eksikliği çekiyoruz. Kamu kurumları ile birlikte bu soruna çözüm bulmak için arayış içindeyiz. Medyada işsizlikle ilgili haberleri gördükçe, biz burada eleman bulamadığımız için iç çekiyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'ın olağanüstü turizm zenginliklerine sahip olduğunu dile getiren Balcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Hiçbir şehirde olmayan tarihi, kültürel ve tabiat güzellikleri şehrimizde fazlasıyla var. Kentte 70'ten fazla gezilecek ve görülecek birbirinden güzel noktalar var. Bunların isimlerini tek tek saymak bile çok uzun zaman alır. Bundan sonraki en önemli görevlerimizden birisi bu zenginlikleri tanıtmak, Türkiye'nin hizmetine sunmak. Önümüzdeki yıllarda şehrimiz Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olacak. "

Kahramanmaraş, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ın 2023 yılı için ihracat hedefi 5 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi


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