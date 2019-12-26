Kahramanmaraş'ın 4 ilçesindeki bazı okullara 'kar' tatili - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın 4 ilçesindeki bazı okullara 'kar' tatili

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikşuat, Dulkadiroğlu, Andırın ve Çağlayancerit ilçelerindeki okulların bir kısmı kar nedeniyle yarın tatil edildi.

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesindeki bazı okullara 'kar' tatili, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikşuat, Dulkadiroğlu, Andırın ve Çağlayancerit ilçelerindeki okulların bir kısmı kar nedeniyle yarın tatil edildi.

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri ile yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime ara verilen okullar;

Çağlayancerit ilçesinde Oruçpınarı, Helete ve Bozlar Mahallelerindeki okullar dışındaki tüm okullar.

Dulkadiroğlu ilçesinde Baydemirli Başpınar Ortaokulu, Ağabeyi İlkokulu, Kemallı İlkokulu, Başdervişli İlkokulu/Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu/Otraokulu.

Onikişubat ilçesinde Tekir Kısık İlkokulu, Tekir İlk/Ortaokulu, Tekir ÇPL, Hacıveliler Yeşilgöz İlk/Ortaokulu, Kumarlı İlk/Ortaokulu, Çukurhisar İlk/Ortaokulu, Ömer Selver Doğan İlk/Ortaokulu, Çevrepınar İlk/Ortaokulu.

Andırın ilçesinde Geben Şehit Ahmet Boz Ortaokulu, Geben Şehit Ramazan Avcı Lisesi, Altınyayla Ortaokulu, Akifiye Ortaokulu.


Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Andırın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:06 Kaynak: DHA
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