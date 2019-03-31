Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Fatih Güven kazandı.
Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Fatih Güven
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Fatih
Güven 21 bin 973 oy aldı.
-Güven'in özgeçmişi-
1968 yılında Afşin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afşin'de tamamladı. Lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde, Yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel yönetimler seçimleri ile Afşin Belediye Başkanlığını kazanan Güven, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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