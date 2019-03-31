Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Fatih Güven kazandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Fatih Güven kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Fatih Güven 21 bin 973 oy aldı.

-Güven'in özgeçmişi-

1968 yılında Afşin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afşin'de tamamladı. Lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde, Yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel yönetimler seçimleri ile Afşin Belediye Başkanlığını kazanan Güven, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Mehmet Fatih Güven, Afşin, AK Parti, Kahramanmaraş, Güncel
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