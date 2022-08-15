Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 145 kök Hint keneviri, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kenevir, Afşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta 145 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.