Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

30.09.2022 10:37
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esence Mahallesinde H.D'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ve çeşitli aparatlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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