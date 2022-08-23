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İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 1 yıl 13 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.S'nin (36) kentte olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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