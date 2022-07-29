Kaza, ilçeye bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde yaşandı. Yoncalık Caddesi'nden hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen 33 yaşındaki Mustafa Börk'e, D.A. yönetimindeki 1-YJQ-285 yabancı plakalı otomobil çarptı. Kazada, Börk olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan F.B.A. ile C.N.A. hafif şekilde yaralandı. Otomobilin çarptığı 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Arıtaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu - Son Dakika

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