Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu - Son Dakika
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Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu

29.07.2022 16:51
Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde yaşandı. Yoncalık Caddesi'nden hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen 33 yaşındaki Mustafa Börk'e, D.A. yönetimindeki 1-YJQ-285 yabancı plakalı otomobil çarptı. Kazada, Börk olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan F.B.A. ile C.N.A. hafif şekilde yaralandı. Otomobilin çarptığı 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Mustafa Börk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Arıtaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu - Son Dakika
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